У червні 2021 року українці святкують кілька важливих дат, зокрема і велике релігійне свято – День Святої Трійці, яке припадає на 20 число.

У зв’язку з тим, що свято випадає на неділю, додатковий вихідний переноситься на наступний день.

Таким чином, 19, 20 та 21 червня є вихідними днями, що принесе певні зміни у графік роботи деяких структур.

Водночас банки 21 червня самостійно визначатимуть графік роботи, відповідно до потреб клієнтів.

Система автоматичних платежів НБУ працюватиме в режимі 23/7. Це означає, що 21 червня ви можете здійснювати міжбанківські платежі, але відображатимуться вони вже наступним днем.

Також банки, які здійснюватимуть міжбанківські платежі з 19 до 21 червня, зможуть відобразити їх у наступний робочий день, 22 червня.

Графік роботи Приватбанку:

19 червня, суббота – працюють тільки чергові відділення у Києві;

20 червня, неділя – жодне відділеня не працює;

21 червня, понеділок – жодне відділеня не працює.

Графік роботи Ощадбанку:

19 червня, суббота – працюють чергові відділення за графіком субботи;

20 червня, неділя – працюють чергові відділення за графіком неділі;

21 червня, понеділок – працюють тільки чергові відділення.

Графік роботи кожного відділення потрібно дізнаватись окремо, для цього можна скористатись посиланням.

Вихідні у червні 2021

Трійця – не єдине свято у червні, на яке українці отримають додатковий вихідний день.

Щоб дізнатися, скільки українці відпочиватимуть у червні, читайте матеріал Фактів ICTV.