В Полтаве готовятся к открытию филармонии, отреставрированной в рамках Большой стройки

Этим летом в Полтаве откроет двери областная филармония, реставрация которой почти завершена. Филармонию не только восстановили, но и оснащают современной техникой.

Подробности рассказала пресс-служба Полтавской областной госадминистрации. Реставрацию начали еще в 2016 году, но выйти на реальные темпы работ удалось благодаря программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Общая сметная стоимость составила почти 92 млн гривен. За эти средства провели полную перепланировку, заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали зрительный зал, сцену, балконы и фойе. Также перепланировали и переоборудовали санузлы с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Сейчас в филармонии утепляют и штукатурят фасады, ремонтируют крыльцо и устанавливают пандусы. Параллельно идет закупка и монтаж оборудования, которое, по словам главы ОГА Олега Синегубова, позволит приглашать артистов национального уровня.

— Полтавчане и гости города будут охотно посещать заведение и получать эстетическое удовольствие от выступлений артистов. А для артистов, в свою очередь, будет приятно выступать на обновленной, современной сцене. Уверены, что художественное заведение станет одним из туристических объектов Полтавщины, — отметил он.

Все работы планируют завершить до 1 августа. Напомним, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского Большая стройка стартовала Большая реставрация, целью которой является восстановление музеев, замков, крепостей, усадеб и других памятников культуры.

Координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в течение трех лет возродят и откроют для туристов 150 таких объектов.