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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Полтаве готовятся к открытию филармонии, отреставрированной в рамках Большой стройки

В Полтаве готовятся к открытию филармонии, отреставрированной в рамках Большой стройки

Этим летом в Полтаве откроет двери областная филармония, реставрация которой почти завершена. Филармонию не только восстановили, но и оснащают современной техникой.

Подробности рассказала пресс-служба Полтавской областной госадминистрации. Реставрацию начали еще в 2016 году, но выйти на реальные темпы работ удалось благодаря программе президента Владимира Зеленского Большая стройка.

В Полтаве готовятся к открытию филармонии, отреставрированной в рамках Большой стройки

Общая сметная стоимость составила почти 92 млн гривен. За эти средства провели полную перепланировку, заменили оконные и дверные блоки, отремонтировали зрительный зал, сцену, балконы и фойе. Также перепланировали и переоборудовали санузлы с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Сейчас в филармонии утепляют и штукатурят фасады, ремонтируют крыльцо и устанавливают пандусы. Параллельно идет закупка и монтаж оборудования, которое, по словам главы ОГА Олега Синегубова, позволит приглашать артистов национального уровня.

В Полтаве готовятся к открытию филармонии, отреставрированной в рамках Большой стройки

— Полтавчане и гости города будут охотно посещать заведение и получать эстетическое удовольствие от выступлений артистов. А для артистов, в свою очередь, будет приятно выступать на обновленной, современной сцене. Уверены, что художественное заведение станет одним из туристических объектов Полтавщины, — отметил он.

В Полтаве готовятся к открытию филармонии, отреставрированной в рамках Большой стройки

Все работы планируют завершить до 1 августа. Напомним, в этом году в рамках программы Владимира Зеленского Большая стройка стартовала Большая реставрация, целью которой является восстановление музеев, замков, крепостей, усадеб и других памятников культуры.

Координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в течение трех лет возродят и откроют для туристов 150 таких объектов.

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