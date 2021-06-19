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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Логотип и слоган к 30-летию независимости Украины смогут использовать частные предприниматели

Логотип и слоган к 30-летию независимости Украины смогут использовать частные предприниматели

Разработанные при поддержке Офиса Президента логотип и слоган к 30-летию независимости Украины станут доступными для использования в коммерческих и некоммерческих целях.

Частные предприниматели смогут интегрировать логотип или слоган в свою продукцию или рекламу. В Офисе президента отметили, что представители бизнеса могут бесплатно использовать символику, в то же время для этого не нужно будет получать дополнительные согласования или разрешения.

Основная концепция визуальной символики — идея свободы как мечты, которой стремились достичь много поколений украинцев. Этот образ визуализировали как калейдоскопические цветочные орнаменты. Прежде всего цветок — это образ, который раскрывает идею государства.

Каждая область Украины будет иметь свой цветок-логотип с соответствующей цветовой гаммой флагов региона. Также специалисты разработали упрощенную форму логотипа для использования на маленьких форматах, а также на печатных или вышитых изображениях.

— Это будет главный цветок 30-летия. Символ Украины — Ты у меня единственная. Мне кажется, что это правильный символ нашей государственности. Нас не затоптать, нас не срезать, нас не сломать, мы все равно расцветем, — сказал президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что над разработкой праздничного логотипа работали 12 лучших компаний на волонтерских началах.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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