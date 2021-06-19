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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Логотип та слоган до 30-річчя незалежності України зможуть використовувати приватні підприємці

Логотип та слоган до 30-річчя незалежності України зможуть використовувати приватні підприємці

Розроблені за підтримки Офісу Президента логотип та слоган до 30-річчя незалежності України стануть доступними для використання з комерційною та некомерційною метою.

Приватні підприємці зможуть інтегрувати логотип або слоган у свою продукцію чи рекламу. У Офісі президента зазначили, що представники бізнесу можуть безкоштовно використати символіку, водночас для цього не потрібно буде отримати додаткові погодження чи дозволи.

Основна концепція візуальної символіки – ідея свободи як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців. Цей образ візуалізували як калейдоскопічні квіткові орнаменти. Насамперед квітка – це образ, який розкриває ідею держави.

Кожна область України матиме свою квітку-логотип з відповідною кольоровою гамою прапорів регіону. Також фахівці розробили спрощену форму логотипа для використання на маленьких форматах, а також на друкованих або вишитих зображеннях.

– Це буде головна квітка 30-річчя. Символ України – Ти у мене єдина. Мені здається, що це правильний символ нашої державності. Нас не затоптати, нас не зрізати, нас не зламати, ми все одно розквітнемо, – сказав президент України.

Раніше Володимир Зеленський розповів, що над розробкою святкового логотипа працювали 12 найкращих компаній на волонтерських засадах.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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