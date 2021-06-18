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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Украинцам открывают границу с Германией — правила въезда

туристи

Полностью вакцинированы от коронавируса граждане Украины смогу снова въезжать в Германию при определенных условиях. Соответствующее решение вступает в действие с 25 июня 2021 года.

Как сообщили в немецком посольстве, лица, которые полностью прошли кампанию по вакцинации, смогут въезжать в Германию.

Сделать это можно только с целью визита к близким и друзьям, а также с целью туристической поездки.

С 21 июня украинцы могут подавать заявления на получение необходимых виз для путешествия. Сделать это можно как в посольстве, так и в визовом центре Visametric.

В то же время как сообщат в дипучреждении, въезжать в страну смогут те лица, которые получили прививки одной из вакцин, перечисленных на сайте Института Пауля Эрлиха (PEI).

Сейчас это касается только тех препаратов, которые определило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

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Со дня прививки последней дозой вакцины должно пройти минимум 14 дней.

Информацию о требованиях к документальным подтверждениям о полученных прививках можно найти на сайте Федерального МВД, строительства и родины.

Источник: Посольство Германии

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