Повністю вакциновані від коронавірусу громадяни України зможу знову в’їжджати до Німеччини за певних умов. Відповідне рішення вступає в дію з 25 червня 2021 року.

Як повідомили у німецькому посольстві, особи, які повністю пройшли вакцинальну кампанію, зможуть в’їжджати до Німеччини.

Зробити це можна лише з метою візиту до близьких і друзів, а також із метою туристичної поїздки.

Із 21 червня українці можуть подавати заяви на отримання необхідних віз для мандрівки. Зробити це можна як в посольстві, так і у візовому центрі Visametric.

Водночас як повідомлять у дипустанові, в’їжджати до країни матимуть змогу ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перерахованих на сайті Інституту Пауля Ерліха (PEI).

Наразі це стосується тільки тих препаратів, які визначило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Із дня щеплення останньою дозою вакцини має пройти щонайменше 14 днів.

Інформацію про вимоги щодо документальних підтверджень про отримані щеплення можна знайти на сайті Федерального МВС, будівництва і батьківщини.

Джерело: Посольство Німеччини