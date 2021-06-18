Германия открывает границы для стран, не входящих в ЕС

Германия с 25 июня открывает границы для туристов из стран, не входящих в Европейский Союз. Въезд разрешен только для тех, кто прошел полную вакцинацию. Последнюю прививку нужно получить максимум за 14 дней до поездки.

Таким образом вакцинированным гражданам можно будет пересекать границу, независимо от цели поездки. Ранее гражданам стран, не входящих в ЕС, въезд был разрешен лишь при экстренных обстоятельствах. Однако ограничиваются поездки из регионов, которые обозначены красной зоной.

Кроме того, вакцина, которой человек получил прививку, должна быть одобрена в Европейском Союзе. К таким входят — Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По состоянию на 17 июня в Германии зафиксировано 3 718 955 случаев коронавируса. Суточный прирост составляет 1,33 тыс.

За весь период пандемии от Covid-19 в стране умерли более 90 тыс. человек.

Евросоюз отменил ограничения на поездки

Недавно Евросоюз отменил ограничения по поездкам между своими странами. Гражданам ЕС для поездок в пределах блока теперь не нужно будет делать тест на коронавирус и проходить карантин.

Сейчас в европейских странах прививку от коронавируса получила четверть взрослого населения.