В июне 2021 года украинцы празднуют несколько важных дат, в том числе большой религиозный праздник — День Святой Троицы, который приходится на 20 число.
В связи с тем, что праздник выпадает на воскресенье, дополнительный выходной переносится на следующий день.
Таким образом, 19, 20 и 21 июня являются выходными днями, что принесет определенные изменения в график работы некоторых структур.
В то же время банки 21 июня самостоятельно будут определять график работы в соответствии с потребностями клиентов.
Система автоматических платежей НБУ будет работать в режиме 23/7. Это означает, что 21 июня вы можете осуществлять межбанковские платежи, но отображаться они будут уже следующим днем.
Также банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи с 19 по 21 июня, смогут отразить их на следующий рабочий день, 22 июня.
График работы Приватбанка:
- 19 июня, суббота — работают только дежурные отделения в Киеве;
- 20 июня, воскресенье — ни одно отделение не работает;
- 21 июня, понедельник — ни одно отделение не работает.
График работы Ощадбанка:
- 19 июня, суббота — работают дежурные отделения по графику субботы;
- 20 июня, воскресенье — работают дежурные отделения по графику воскресенья;
- 21 июня, понедельник — работают только дежурные отделения.
График работы каждого отделения нужно узнавать отдельно, для этого можно воспользоваться ссылкой.
Выходные в июне 2021
Троица — не единственный праздник в июне, на который украинцы получат дополнительный выходной день.
Чтобы узнать, сколько украинцы будут отдыхать в июне, читайте материал Фактов ICTV.