В июне 2021 года украинцы празднуют несколько важных дат, в том числе большой религиозный праздник — День Святой Троицы, который приходится на 20 число.

В связи с тем, что праздник выпадает на воскресенье, дополнительный выходной переносится на следующий день.

Таким образом, 19, 20 и 21 июня являются выходными днями, что принесет определенные изменения в график работы некоторых структур.

В то же время банки 21 июня самостоятельно будут определять график работы в соответствии с потребностями клиентов.

Система автоматических платежей НБУ будет работать в режиме 23/7. Это означает, что 21 июня вы можете осуществлять межбанковские платежи, но отображаться они будут уже следующим днем.

Также банки, которые будут осуществлять межбанковские платежи с 19 по 21 июня, смогут отразить их на следующий рабочий день, 22 июня.

График работы Приватбанка:

19 июня, суббота — работают только дежурные отделения в Киеве;

20 июня, воскресенье — ни одно отделение не работает;

21 июня, понедельник — ни одно отделение не работает.

График работы Ощадбанка:

19 июня, суббота — работают дежурные отделения по графику субботы;

20 июня, воскресенье — работают дежурные отделения по графику воскресенья;

21 июня, понедельник — работают только дежурные отделения.

График работы каждого отделения нужно узнавать отдельно, для этого можно воспользоваться ссылкой.

Выходные в июне 2021

Троица — не единственный праздник в июне, на который украинцы получат дополнительный выходной день.

Чтобы узнать, сколько украинцы будут отдыхать в июне, читайте материал Фактов ICTV.