Бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів населений пункт Авдіївка. У результаті обстрілу найманців Російської Федерації місцевий мешканець міста отримав кульове поранення.

Українські військові надали постраждалому медичну допомогу та направили до лікарні. Загалом за добу на Донбасі зафіксували сім порушень режиму припинення вогню.

Зокрема біля Луганського бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новотошківського найманці РФ обстріляли українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Водночас біля Водяного бойовики вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також біля населених пунктів Зайцеве та Жовте зафіксували прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів противника типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування.

Читайте На Донбасі український військовий отримав кульове поранення

Безпілотний літальний апарат вчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби. На щастя, втрат серед українських військових немає.

Станом на ранок 20 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксували. Українські бійці контролюють ситуацію на Донбасі та дотримуються домовленостей, досягнутих в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.