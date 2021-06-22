Польша на границе с Украиной возобновляет работу трех пунктов пропуска

Польша с 23 июня возобновляет пропускные операции на автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной.

Об этом польские пограничники предупредили Госпогранслужбу Украины.

В частности в среду, с 1.00 по киевскому времени граждане Украины на автотранспорте смогут въехать на территорию соседнего государства через три ПП: Зосин — Устилуг, Долгобичув — Угринов и Кросценко — Смильница.

Украинские пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок, и заблаговременно ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

В то же время Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС более года назад — еще 20 мая 2020-го.

В целом на украинско-польской границе функционирует 17 пунктов пропуска и контроля, восемь из которых — автомобильные: