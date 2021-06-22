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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Польша на границе с Украиной возобновляет работу трех пунктов пропуска

Кордон України з Польщею

Польша с 23 июня возобновляет пропускные операции на автомобильных пунктах пропуска на границе с Украиной.

Об этом польские пограничники предупредили Госпогранслужбу Украины.

В частности в среду, с 1.00 по киевскому времени граждане Украины на автотранспорте смогут въехать на территорию соседнего государства через три ПП: Зосин — Устилуг, Долгобичув — Угринов и Кросценко — Смильница.

Украинские пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании зарубежных поездок, и заблаговременно ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории сопредельных государств.

В то же время Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС более года назад — еще 20 мая 2020-го.

В целом на украинско-польской границе функционирует 17 пунктов пропуска и контроля, восемь из которых — автомобильные:

  1. Рава-Русская — Хребенное;
  2. Шегини — Медика;
  3. Ягодин — Дорогуск;
  4. Устилуг — Зосин;
  5. Краковец — Корчева;
  6. Смильница — Кросценко;
  7. Грушев — Будомеж;
  8. Угринов — Долгобичув.
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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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