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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Польща на кордоні з Україною відновлює роботу трьох пунктів пропуску

Кордон України з Польщею

Польща з 23 червня відновлює пропускні операції на автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Про це польські прикордонники попередили Держприкордонслужбу України.

Зокрема в середу, з 1.00 за київським часом громадяни України на автотранспорті зможуть в’їхати на територію сусідньої держави через три ПП: Зосин – Устилуг, Долгобичув – Угринів та Кросценко – Смільниця.

Українські прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей, та завчасно ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Водночас Україна відновила роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС більше року тому – ще 20 травня 2020-го.

Усього на українсько-польському кордоні функціонує 17 пунктів пропуску та контролю, вісім з яких – автомобільні:

  1. Рава-Руська – Хребенне;
  2. Шегині – Медика;
  3. Ягодин – Дорогуськ;
  4. Устилуг – Зосин;
  5. Краківець – Корчова;
  6. Смільниця – Кросценко;
  7. Грушів – Будомєж;
  8. Угринів – Долгобичув.
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Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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