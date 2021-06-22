Польща на кордоні з Україною відновлює роботу трьох пунктів пропуску

Польща з 23 червня відновлює пропускні операції на автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною.
Про це польські прикордонники попередили Держприкордонслужбу України.
Зокрема в середу, з 1.00 за київським часом громадяни України на автотранспорті зможуть в’їхати на територію сусідньої держави через три ПП: Зосин – Устилуг, Долгобичув – Угринів та Кросценко – Смільниця.
Українські прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей, та завчасно ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.
Водночас Україна відновила роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС більше року тому – ще 20 травня 2020-го.
Усього на українсько-польському кордоні функціонує 17 пунктів пропуску та контролю, вісім з яких – автомобільні:
- Рава-Руська – Хребенне;
- Шегині – Медика;
- Ягодин – Дорогуськ;
- Устилуг – Зосин;
- Краківець – Корчова;
- Смільниця – Кросценко;
- Грушів – Будомєж;
- Угринів – Долгобичув.