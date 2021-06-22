Польща на кордоні з Україною відновлює роботу трьох пунктів пропуску

Польща з 23 червня відновлює пропускні операції на автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Україною.

Про це польські прикордонники попередили Держприкордонслужбу України.

Зокрема в середу, з 1.00 за київським часом громадяни України на автотранспорті зможуть в’їхати на територію сусідньої держави через три ПП: Зосин – Устилуг, Долгобичув – Угринів та Кросценко – Смільниця.

Українські прикордонники просять громадян врахувати цю інформацію під час планування закордонних подорожей, та завчасно ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

Водночас Україна відновила роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС більше року тому – ще 20 травня 2020-го.

Усього на українсько-польському кордоні функціонує 17 пунктів пропуску та контролю, вісім з яких – автомобільні: