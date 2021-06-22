Виноваты дожди и цианобактерии: в Одессе зацвело море

Сильные дожди в Одессе, которые смыли в Черное море различный мусор из города, привели к существенному загрязнению прибрежной акватории.
В частности, в воде зацвели цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, из-за которых вода окрасилась в оливково-зеленый цвет.
Особенно заметно загрязнение ближе к берегу, а также возле пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.
Ситуация вызвана высокой температурой воды в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества разных органических веществ в воде.
Цветение Aphanizomenon flos-aquae в Черном море
На прошлой неделе в Черном море зафиксировали токсичную цианобактерию — Aphanizomenon flos-aquae.
Ее цветение было спровоцировано значительным выпадением осадков.
Массовое размножение этих микроорганизмов провоцирует появление на поверхности воды плотных колоний, из-за которых начинается цветение.
Источник: Одесский курьер
Фото: Одесский курьер