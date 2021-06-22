Сильные дожди в Одессе, которые смыли в Черное море различный мусор из города, привели к существенному загрязнению прибрежной акватории.

В частности, в воде зацвели цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae, из-за которых вода окрасилась в оливково-зеленый цвет.

Особенно заметно загрязнение ближе к берегу, а также возле пляжей, отделенных от открытого моря волнорезом.

Ситуация вызвана высокой температурой воды в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества разных органических веществ в воде.

Виноваты дожди и цианобактерии: в Одессе зацвело море / 15 фотографий

Цветение Aphanizomenon flos-aquae в Черном море

На прошлой неделе в Черном море зафиксировали токсичную цианобактерию — Aphanizomenon flos-aquae.

Ее цветение было спровоцировано значительным выпадением осадков.

Массовое размножение этих микроорганизмов провоцирует появление на поверхности воды плотных колоний, из-за которых начинается цветение.

Источник: Одесский курьер

Фото: Одесский курьер