Причина в дощі та ціанобактеріях: в Одесі зацвіло море

Сильні дощі в Одесі, які змили в Чорне море різне сміття з міста, призвели до істотного забруднення прибережної акваторії.
Зокрема, у воді зацвіли ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae, через які вода забарвилася в оливково-зелений колір.
Особливо помітне забруднення ближче до берега, а також коло пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізом.
Ситуація викликана високою температурою води у поєднанні з низькою солоністю та наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді.
Цвітіння Aphanizomenon flos-aquae в Чорному морі
Минулого тижня в Чорному морі зафіксували токсичну ціанобактерій – Aphanizomenon flos-aquae.
Її цвітіння було спровоковано значним випаданням опадів.
Масове розмноження цих мікроорганізмів провокує появу на поверхні води щільних колоній, через яких починається цвітіння.
Джерело: Одеський кур’єр
Фото: Одеський кур’єр