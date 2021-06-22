Сильні дощі в Одесі, які змили в Чорне море різне сміття з міста, призвели до істотного забруднення прибережної акваторії.

Зокрема, у воді зацвіли ціанобактерії Aphanizomenon flos-aquae, через які вода забарвилася в оливково-зелений колір.

Особливо помітне забруднення ближче до берега, а також коло пляжів, відокремлених від відкритого моря хвилерізом.

Ситуація викликана високою температурою води у поєднанні з низькою солоністю та наявністю великої кількості різних органічних речовин у воді.

Причина в дощі та ціанобактеріях: в Одесі зацвіло море / 15 фотографий

Цвітіння Aphanizomenon flos-aquae в Чорному морі

Минулого тижня в Чорному морі зафіксували токсичну ціанобактерій – Aphanizomenon flos-aquae.

Її цвітіння було спровоковано значним випаданням опадів.

Масове розмноження цих мікроорганізмів провокує появу на поверхні води щільних колоній, через яких починається цвітіння.

Джерело: Одеський кур’єр

Фото: Одеський кур’єр