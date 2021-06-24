Міністерство економіки підвищило середню вартість бензину в Україні на 0,1%. Пальне здорожчало на 2 копійки, тому тепер його ціна становить 25,84 грн за літр проти 25,82 грн, як було раніше.

А от вартість дизельного пального в Україні зросла на 0,6% – до 22,23 грн за літр.

Тому відтепер з урахуванням граничної торговельної націнки протягом червня вартість бензину на українських АЗС не повинна перевищувати 30,84 грн за літр, а вартість дизельного пального – 29,23 грн за літр.

У травні уряд запровадив тимчасове держрегулювання цін на бензин і дизель. Воно передбачає, що граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива повинні становити не більше 7 грн/літр, а бензину – не вище 5 грн/літр.

Регулювання максимальної торговельної надбавки на бензин та дизель не стосується палива класу преміум. Дія документа поширюється тільки на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.

Джерело: Мінекономіки