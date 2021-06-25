Нафтогаз повысил цену на газ для населения с июля по тарифу Месячный на 10%. Поэтому в следующем месяце потребители будут платить за газ 13,13 грн за куб. м.

Хотя еще в июне цена газа по этому тарифу для населения была на уровне 11,94 грн за куб. м. В Нафтогазе объяснили, что такой рост стоимости произошел из-за ситуации на европейском рынке, где цены являются одними из самых высоких за последние четыре-пять лет и по состоянию на середину июня продолжают расти.

В то же время для потребителей Нафтогаза, обслуживаемых по тарифу Годовой, цена на газ не изменилась. Она остается фиксированной и составляет 7,96 грн за куб. м.

На годовой тариф автоматически перевели всех бытовых потребителей с 1 мая. Он будет действовать до 30 апреля 2022 года. Но по желанию украинцы могут перейти на тариф Месячный.

Источник: Нафтогаз