Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення з липня за тарифом Місячний на 10%. Тому наступного місяця споживачі платитимуть за блакитне паливо 13,13 грн за куб. м.

Хоча ще в червні ціна газу за цим тарифом для населення була на рівні 11,94 грн за куб. м. У Нафтогазі пояснили, що таке зростання вартості відбулося через ситуацію на європейському ринку, де ціни є одними з найвищих за останні чотири-п’ять років і станом на середину червня продовжують рости.

Водночас для споживачів Нафтогазу, які обслуговуються за тарифом Річний, ціна на газ не змінилася. Вона залишається фіксованою і становить 7,96 грн за куб. м.

На річний тариф автоматично перевели усіх побутових споживачів з 1 травня. Він діятиме до 30 квітня 2022 року. Але за бажанням українці можуть перейти на тариф Місячний.

Джерело: Нафтогаз