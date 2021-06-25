25 июня Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты тестов по четырем предметам внешнего независимого оценивания.

Участники ВНО 2021 могут посмотреть результаты экзаменов на своих информационных страницах. Абитуриенты также могут загрузить скан-копию бланков ответов.

В УЦОКО отметили, что в случае сомнений относительно точности оценивания абитуриенты могут подать апелляционное заявление в течение пяти дней после объявления результатов ВНО по этим предметам — то есть до 29 июня.

В центре оценивания также подчеркнули, что участники, которые сдавали тест по первому предмету, получили два результата ВНО — отдельный по украинскому языку и общий по украинскому языку и литературе. Эти результаты абитуриенты могут использовать для вступления в высшее учебное учреждение.

По данным УЦОКО, в то же время порог сдал/не сдал по украинскому языку преодолели 267,4 тыс. человек. Также этот порог по украинскому языку и литературе преодолели 204 618 абитуриентов.

Кроме того, порог сдал/не сдал по истории Украины преодолели 163 530 абитуриентов, а по биологии — 79 522 будущих студента.