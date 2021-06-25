25 червня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати тестів з чотирьох предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

Учасники ЗНО 2021 можуть переглянути результати іспитів на своїх інформаційних сторінках. Абітурієнти також мають змогу завантажити скан-копії бланків відповідей.

В УЦОЯО наголосили, що в разі сумніву щодо точності оцінювання вступники можуть подати апеляційну заяву протягом п’яти днів після оголошення результатів ЗНО з цих предметів – тобто до 29 червня.

У центрі оцінювання також підкреслили, що учасники, які складали тест з першого предмету, отримали два результати ЗНО – окремий з української мови та спільний з української мови та літератури. Ці результати абітурієнти можуть використати для вступу з огляду на вимоги ВНЗ.

За даними УЦОЯО, водночас поріг склав/не склав з української мови подолали 267,4 тис. осіб. Також цей поріг з української мови та літератури подолали 204 618 абітурієнтів.

Крім того, поріг склав/не склав з історії України подолали 163 530 вступників, а з біології – 79 522 майбутні студенти.