Министерство образования и науки Украины разъяснило, какой проходной балл должны набрать абитуриенты 2021, чтобы успешно поступить в университет.

В МОН объяснили, что поступающие должны получить не менее 125 баллов. Кроме того, в 2021 году на ряд специальностей установили дополнительные минимальные проходные баллы.

В частности, для вступления на получение бакалавра на специальности 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения следует набрать не менее 140 баллов.

Для поступающих на степень магистра на специальность 226 Фармация, промышленная фармация самый конкурсный балл — 130.

Также есть ограничения по минимальной отметки с второго и третьего предметов ВНО — не менее 150 баллов для абитуриентов, поступающих на специальности 221 Стоматология, 222 Медицина и 228 Педиатрия. Однако в 2021 году это не касается абитуриентов с конкурсным баллом более чем 175.

В МОН напомнили, что прием документов для абитуриентов, поступающих на основе собеседования, вступительных экзаменов, творческих конкурсов, заканчивается 16 июля. Вступительная кампания по результатам ВНО, экзаменов и творческих конкурсов завершается 23 июля.