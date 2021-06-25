Радуцкий заявил, что правительство готовится к следующей вспышке Covid-19

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине непременно начнется четвертая волна коронавирусной болезни и сейчас правительство готовится к этому.

Об этом Радуцкий заявил эфире программы Право на Власть и отметил, что сейчас вопрос заключается в том, чтобы как можно дольше сдерживать приход новой волны.

— Правительство не отменяло карантин в целом в Украине. Мы понимаем, что еще будет одна волна. Сегодня вопрос, чтобы дольше эта волна не начиналась, но она начнется — и мы должны это понимать, — отметил Радуцкий.

23 июня 2021 в Украине зафиксировали два первых случая инфицирования индийским штаммом Дельта, который ученые считают гораздо более опасным и заразным.

Его обнаружили в 66-летней женщины и ее 16-летнего ребенка, которые недавно вернулись из России.

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