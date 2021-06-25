Радуцький заявив, що уряд готується до наступного спалаху Covid-19

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що в Україні неодмінно почнеться четверта хвиля коронавірусної хвороби і зараз уряд готується до цього.

Про це Радуцький заявив ефірі програми Право на Владу та зазначив, що наразі питання полягає в тому, щоб якомога довше стримувати прихід нової хвилі.

– Уряд не скасовував карантин у цілому в Україні. Ми розуміємо, що ще буде одна хвиля. Сьогодні питання, щоб довше ця хвиля не розпочиналася, але вона почнеться – й ми повинні це розуміти, – зазначив Радуцький.

23 червня 2021 року в Україні зафіксували два перші випадки інфікування індійським штамом Дельта, який вчені вважають набагато більш небезпечним та заразним.

Його виявили у 66-річної жінки та її 16-річної дитини, які нещодавно повернулись із Росії.

Читайте: Протидія штаму Дельта в Україні: РНБО запропонувала рекомендації

Про те, наскільки якісно вакцинація захищає від штаму Дельта та ускладнень, читайте в матеріалі Фактів ICTV.