По состоянию на утро 26 июня, в зоне Операции объединенных сил зафиксировали два нарушения режима прекращения огня.

Возле населенного пункта Пески боевики обстреляли позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Командование ООС выразило соболезнования семье погибшего бойца. На обстрелы наемников РФ украинские защитники открыли огонь.

О действиях боевиков Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию на Донбассе.

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Также 25 июня в зоне ООС зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня. В районе Водяного боевики трижды открыли огонь на позиции украинских военнослужащих из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Возле Золотого-4 российско-оккупационные войска обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного боевики открыли огонь из минометов 120-го калибра. Возле Песков наемники РФ обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Майорска вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.