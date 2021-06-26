Станом на ранок 26 червня, у зоні Операції об’єднаних сил зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Піски бойовики обстріляли позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

У результати обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення, яке виявилося несумісним з життям.

Командування ООС висловило співчуття родині загиблого бійця. На обстріли найманців РФ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії бойовиків Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ. Українські військові продовжують контролювати ситуацію на Донбасі.

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Також протягом 25 червня у зоні ООС зафіксували 12 порушень режиму припинення вогню. У районі Водяного бойовики тричі відкрили вогонь на позиції українських військовослужбовців з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Золотого-4 російсько-окупаційні війська обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Пісків найманці РФ обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Біля Майорська збройні формування Російської Федерації обстрілювали зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.