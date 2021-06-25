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Факты / Украина
Людмила Богданова |

На Донбассе боевики обстреляли автомобиль украинских наблюдателей

Українська сторона СЦКК

24 июня на Донбассе боевики обстреляли автомобиль украинских наблюдателей. В момент обстрела персонал Международного Комитета Красного Креста проводил гуманитарные мероприятия.

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (ОЦКК) сопровождали представителей гуманитарной миссии. В связи с обстрелом последним пришлось покинуть опасный участок.

Автомобиль украинской стороны СЦКК был поврежден в результате обстрела осколками и пулями. Во время инцидента не пострадал ни один человек.

обстріл на Донбасі

Штаб Операции объединенных сил подчеркивает, что такие действия российских оккупантов свидетельствуют о нежелании соблюдать достигнутых соглашений и намерениях продолжать эскалацию.

Украинская сторона задокументировала указанное нарушение направила соответствующие ноты главе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

В течение 21 июня миссия ОБСЕ зафиксировала почти 300 нарушений на Донбассе. В частности, в Донецкой области было задокументировали 117 взрывов, а в Луганской области — 17.

Оккупанты препятствовали работе СММ ОБСЕ, в частности на пропускных пунктах. Кроме того, вооруженные формирования РФ создавали препятствия для беспилотников

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Фото: Штаб ООС

Источник: Штаб ООС

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