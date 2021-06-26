США та Німеччина планують допомогти Україні у сфері енергетики через Північний потік-2

США та Німеччина мають намір домовитися щодо зміцнення енергетичної інфраструктури та компенсації транзитних зборів Україні, які держава може втратити після завершення будівництва Північного потоку-2.

Водночас США та Німеччина вивчають способи посилення стримування агресії Російської Федерації за допомогою санкцій. Держави планують укласти угоду, яка зможе послабити геополітичні вигоди Москви від Північного потоку-2.

За даними Bloomberg, її планують підготувати до візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель до Вашингтона в липні.

Серед можливих заходів – допомога у будівництві електростанцій для України, розвиток інфраструктури та збільшення постачання газу з Німеччини.

Водночас за даними ЗМІ, Німеччина заявила про свою готовність вести переговори з РФ про продовження транзиту російського газу через Україну.

У серпні Державний департамент США має оприлюднити новий звіт про Північний потік-2 для Конгресу, а також організацій та людей, які брали участь у його створенні.