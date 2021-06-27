В течение 27 июня российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня.

В частности возле Старогнатовки боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

В штабе ООС отметили, что после оказания медицинской помощи бойца направили в лечебное учреждение. Его состояние оценивают как удовлетворительное.

В то же время неподалеку Шумов боевики открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Также возле Водяного наемники РФ обстреляли украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также на севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата (типа Орлан-10) с пересечением линии разграничения. По данным штаба ООС, его своевременно подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ о действиях российско-оккупационных войск. Украинские защитники контролируют ситуацию в зоне ООС.