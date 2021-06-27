Протягом 27 червня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Зокрема біля Старогнатівки бойовики з автоматичних станкових гранатометів. У результаті обстрілу український військовослужбовець отримав осколкове поранення.

У штабі ООС зазначили, що після надання медичної допомоги бійця направили до лікувального закладу. Його стан оцінюють як задовільний.

Водночас неподалік Шумів бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів. Також біля Водяного найманці РФ обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Також на півночі Луганщини зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату (типу Орлан-10) з перетином лінії розмежування. За даними штабу ООС, його своєчасно подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ про дії російсько-окупаційних військ. Українські захисники контролюють ситуацію у зоні ООС.