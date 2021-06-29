Служба безопасности Украины в Закарпатской области разоблачила и остановила схему хищения госсредств, выделенных на строительство отделения для коронавирусных больных.

Государством на реализацию проекта было выделено более 10 млн грн., из которых преступники незаконного присвоили более полутора.

СБУ выяснила, что тендер на строительство и ремонт заведения в прошлом году выиграла местная коммерческая структура. Подрядчики заключили договор, по которому должны были реконструировать один из корпусов больницы и создать из него специальное отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Вместо этого недобросовестные подрядчики вносили неправдивые данные о выполненных работах и ​​их стоимости, а некоторые изменения произошли только на бумаге.

На Закарпатье разворовали 1,5 млн на строительстве коронавирусного отделения / 2 фотографии

Сейчас директору фирмы сообщили подозрение по ст. 191 за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, а также за служебный подлог.

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Следственные действия продолжаются, на данный момент решается вопрос об избрании преступникам меры пресечения и установлению других лиц, причастных к мошеннической схеме.