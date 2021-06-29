Служба безпеки України у Закарпатській області викрила та зупинила схему розкрадання держкоштів, які були виділені на будівництво відділення для коронавірусних хворих.

Державою на реалізацію проекту було виділено понад 10 млн грн., з яких злочинці незаконно привласнили понад півтора.

СБУ з’ясувала, що тендер на будівництво і ремонт закладу минулого року виграла місцева комерційна структура. Підрядники уклали договір, за яким мали реконструювати один із корпусів лікарні та створити з нього спеціальне відділення для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Замість цього недобросовісні підрядники вносили неправдиві дані про виконані роботи та їх вартість, а деякі зміни відбулися лише на папері.

На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення / 2 фотографии

Наразі директору фірми повідомили підозру за ст. 191 за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за службове підроблення.

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Слідчі дії тривають, на данний момент вирішується питання обрання злочинцям запобіжного заходу та встановлення інших осіб, які причетні до шахрайської схеми.