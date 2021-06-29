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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення

На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення

Служба безпеки України у Закарпатській області викрила та зупинила схему розкрадання держкоштів, які були виділені на будівництво відділення для коронавірусних хворих.

Державою на реалізацію проекту було виділено понад 10 млн грн., з яких злочинці незаконно привласнили понад півтора.

СБУ з’ясувала, що тендер на будівництво і ремонт закладу минулого року виграла місцева комерційна структура. Підрядники уклали договір, за яким мали реконструювати один із корпусів лікарні та створити з нього спеціальне відділення для пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Замість цього недобросовісні підрядники вносили неправдиві дані про виконані роботи та їх вартість, а деякі зміни відбулися лише на папері.

На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення
На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення
На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення
На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення
На Закарпатті розікрали 1,5 млн на будівництві коронавірусного відділення / 2 фотографии

Наразі директору фірми повідомили підозру за ст. 191 за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також за службове підроблення.

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Слідчі дії тривають, на данний момент вирішується питання обрання злочинцям запобіжного заходу та встановлення інших осіб, які причетні до шахрайської схеми.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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