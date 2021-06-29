У Раді оприлюднили текст закону про великий герб та показали зображення

Верховна Рада опублікувала текст законопроекту №5712 про великий герб України, який вніс президент Володимир Зеленський.
Також оприлюднено зображення великого державного гербу, яке пропонує президент.
Головним елементом є малий український герб, який є символом Княжої Держави Володимира Великого, розташований на щиті.
З двох боків від щита розташовані лев та козак із рушницею, які тримають його у руках.
Лев є гербом Галицько-Волинського князівства, а козак – війська запорозького.
Внизу – стрічка синьо-жовтого кольору, а під нею два колоски пшениці, які переплітаються із китицею калини.
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Над щитом розташований великокняжий вінець, тобто корона Ярослава Мудрого.
Згідно з текстом закону, використовуватимуть великий державний герб на офіційних символах президента, великій державній печатці України та печатках президента, Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та Верховного судів.
Також герб відтворюватиметься на:
- фасаді будівлі резиденції президента у Києві;
- фасадах будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного Суду;
- залі засідань Верховної Ради;
- грошових знаках України за рішенням Національного банку України.
Натомість використовувати великий державний герб як власну символіку органів державної влади, територіальних громад, районів та областей заборонено.
Заборонено відтворювати герб у символіці політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, юридичних та фізичних осіб.
Також заборонено використовувати символ у:
- рекламі (окрім соціальної реклами про захист суверенітету і територіальної цілісності);
- відтворювати у перевернутому вигляді чи в іншій спотвореній формі;
- розміщувати на гербі будь-які написи та зображення.
У тексті закону відзначається, що за наругу над цим державним символом особа буде нести встановлену законом відповідальність.