У Раді оприлюднили текст закону про великий герб та показали зображення

Верховна Рада опублікувала текст законопроекту №5712 про великий герб України, який вніс президент Володимир Зеленський.

Також оприлюднено зображення великого державного гербу, яке пропонує президент.

Головним елементом є малий український герб, який є символом Княжої Держави Володимира Великого, розташований на щиті.

З двох боків від щита розташовані лев та козак із рушницею, які тримають його у руках.

Лев є гербом Галицько-Волинського князівства, а козак – війська запорозького.

Внизу – стрічка синьо-жовтого кольору, а під нею два колоски пшениці, які переплітаються із китицею калини.

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Над щитом розташований великокняжий вінець, тобто корона Ярослава Мудрого.

Згідно з текстом закону, використовуватимуть великий державний герб на офіційних символах президента, великій державній печатці України та печатках президента, Верховної Ради, Кабміну, Конституційного та Верховного судів.

Також герб відтворюватиметься на:

фасаді будівлі резиденції президента у Києві;

фасадах будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів, Конституційного та Верховного Суду;

залі засідань Верховної Ради;

грошових знаках України за рішенням Національного банку України.

Натомість використовувати великий державний герб як власну символіку органів державної влади, територіальних громад, районів та областей заборонено.

Заборонено відтворювати герб у символіці політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, юридичних та фізичних осіб.

Також заборонено використовувати символ у:

рекламі (окрім соціальної реклами про захист суверенітету і територіальної цілісності);

відтворювати у перевернутому вигляді чи в іншій спотвореній формі;

розміщувати на гербі будь-які написи та зображення.

У тексті закону відзначається, що за наругу над цим державним символом особа буде нести встановлену законом відповідальність.