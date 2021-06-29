Законопроект № 5712 про великий герб України, внесений Володимиром Зеленським, зареєстрували у Верховній Раді.

Президент відзначив цей документ як невідкладний, йдеться на на сайті Верховної Ради.

Наразі текст законопроекту відсутній, керівництво Ради отримало його на розгляд.

Внесення цього законопроекту Володимир Зеленський анонсував 28 червня, під час виголошення урочистої промови на День Конституції з трибуни парламенту.

Відомо, що на пленарному засіданні, де розглядатиметься законопроект, буде присутній перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Раніше Зеленський наголосив, що незакрите питання із великим гербом існує усі ці 30 років, хоча цей державний символ напряму передбачений Конституцією.

На думку президента, з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України у цьому питанні раз і назавжди потрібно поставити крапку.

До того ж, Міністерство культури провело конкурс на найкращий ескіз для великого герба ще минулого року.

Деталі про те, чому Україна так довго існує без великого герба читайте в матеріалі Фактів ICTV.