Для защиты людей с инвалидностью: Рада расширит полномочия инспекторов по парковке

С целью защиты интересов лиц с инвалидностью в Украине могут расширить полномочия инспекторов по парковке.
Соответствующий законопроект №4594 народные депутаты приняли за основу.
Речь идет о внесении изменений в ст. 219 КУаП — исполнительные комитеты (исполнительные органы) сельских, поселковых, городских советов.
Статья Кодекса определяет перечень госслужащих, рассматривающих дела об административных правонарушениях. Законопроект предлагает добавить в перечень инспекторов по парковке.
Таким образом, они смогут рассматривать дела в отношении лиц, оставивших свои транспортные средства на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью.
Детали законопроекта
Депутаты предлагают, чтобы инспекторы с парковки рассматривали дела и, соответственно, налагали взыскания за административные правонарушения, касающиеся прав водителей с инвалидностью.
Это остановка (или стоянка) транспортных средств на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью.
Также речь идет о создании препятствий водителям с инвалидностью и неправомерном использовании на транспортном средстве опознавательного знака Водитель с инвалидностью.