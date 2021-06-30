Для защиты людей с инвалидностью: Рада расширит полномочия инспекторов по парковке

С целью защиты интересов лиц с инвалидностью в Украине могут расширить полномочия инспекторов по парковке.

Соответствующий законопроект №4594 народные депутаты приняли за основу.

Речь идет о внесении изменений в ст. 219 КУаП — исполнительные комитеты (исполнительные органы) сельских, поселковых, городских советов.

Статья Кодекса определяет перечень госслужащих, рассматривающих дела об административных правонарушениях. Законопроект предлагает добавить в перечень инспекторов по парковке.

Таким образом, они смогут рассматривать дела в отношении лиц, оставивших свои транспортные средства на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью.

Детали законопроекта

Депутаты предлагают, чтобы инспекторы с парковки рассматривали дела и, соответственно, налагали взыскания за административные правонарушения, касающиеся прав водителей с инвалидностью.

Это остановка (или стоянка) транспортных средств на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью.

Также речь идет о создании препятствий водителям с инвалидностью и неправомерном использовании на транспортном средстве опознавательного знака Водитель с инвалидностью.