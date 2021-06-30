Для захисту людей з інвалідністю: Рада розширить повноваження інспекторів з паркування

З метою захисту інтересів осіб з інвалідністю в Україні можуть розширити повноваження інспекторів з паркування.

Відповідний законопроект №4594 народні депутати ухвалили за основу.

Йдеться про внесення змін до ст. 219 КУаП – Виконавчі комітети (виконавчі органи) сільських, селищних, міських рад.

Стаття кодексу визначає перелік держслужбовців, які розглядають справи про адміністративні правопорушення. Законопроект пропонує додати до переліку інспекторів з паркування.

Таким чином, вони зможуть розглядати справи щодо осіб, які залишили свої транспортні засоби на місцях, передбачених для водіїв з інвалідністю.

Деталі законопроекту

Депутати пропонують, аби інспектори з паркування розглядали справи і, відповідно, накладали стягнення за адміністративні правопорушення, що стосуються прав водіїв з інвалідністю.

Це зупинка (або стоянка) транспортних засобів на місцях, передбачених для водіїв з інвалідністю чи водіїв, що перевозять осіб з інвалідністю.

Також йдеться про створення перешкод водіям з інвалідністю та неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака Водій з інвалідністю.