МИД Украины надеется, что Евросоюз рекомендует открыть для украинцев границы уже через две недели, включив ее в список безопасных для путешествий стран.

Об этом рассказал Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел.

По словам Николенко, в том, что Украину не внесли в обновленный список в прошлый раз, нет политической подоплеки. Причиной является то, что для оценки эпидемической ситуации использовали старые данные об уровне заболеваемости, когда нужные показатели были значительно выше.

Сейчас же, по данным Олега Николенко, Украина все больше приближается к показателям, установленным Еврокомиссией.

— Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в данный перечень во время его последующего пересмотра, — отчитывался представитель ведомства.

Однако Николенко отметил, что даже при условии попадания в список безопасных стран, границы с Евросоюзом не открылись бы для украинцев автоматически, так как это рекомендация Еврокомиссии, которая не несет обязательный характер.

Окончательное решение об открытии границ индивидуально одобряют государства-члены Евросоюза. Это также касается усиления или ослабления ограничений на въезд в определенные страны.

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Спикер МИД также рассказал, что министерство работает и над признанием свидетельств о вакцинации и цифровых Covid-сертификатов.

Пересмотр указанного перечня стран происходит каждые две недели, именно тогда Украина получит еще один шанс в него попасть.