МЗС України сподівається, що Євросоюз рекомендує відкрити для українців кордони вже за два тижні, включивши її до списку безпечних для подорожей країн.

Про це розповів Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ.

За словами Ніколенка, в тому, що Україну не внесли до оновленого списку востаннє, немає політичного підгрунтя. Причиною є те, що для оцінки епідемічної ситуації використали старі дані про рівень захворюваності, коли потрібні показники були значно вищими.

Зараз же, за даними Олега Ніколенка, Україна все більше наближається до показників, встановлених Єврокомісією.

– Представництво України при ЄС взаємодіє із європейською стороною задля включення України до згаданого переліку під час його наступного перегляду, – звітував речник відомства.

Однак Ніколенко зауважив, що навіть за умови потрапляння до списку безпечних країн, кордони з Євросоюзом не відкрились би для українців автоматично, адже це рекомендація Єврокомісії, яка не несе обов’язковий характер.

Остаточне рішення про відкриття кордонів індивідуально схвалюють держави-члени Євросоюзу. Це також стосується посилення чи послаблення обмежень на в’їзд до певних країн.

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Речник МЗС також розповів, що міністерство працює і над визнанням свідоцтв про вакцинацію та цифрових Covid-сертифікатів.

Перегляд зазначеного переліку країн відбувається щодватижні, саме тоді Україна отримає ще один шанс до нього потрапити.