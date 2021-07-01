Государственная пограничная служба приняла решение запретить въезд в Украину российскому актеру и телеведущему.

Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину с видом на жительство на территории страны.

Однако в пункте пропуска Жуляны пограничники выяснили, что мужчина незаконно посещал временно оккупированный Крым.

В Госпогранслужбе отметили, что иностранец оставлял Украину рейсом Киев — Варшава. После оформления россиянина на вылет пограничники запретили правонарушителю въезд в Украину.

Мужчине запретили въезд на территорию украинского государства в соответствии с требованиями статьи 13 Закона Украины О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства.

Также пограничники готовят письмо в Государственную миграционную службу Украины с просьбой аннулировать правонарушителю документ, дающий ему право на временное проживание в Украине.