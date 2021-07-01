Державна прикордонна служба ухвалила рішення заборонити в’їзд в Україну російському актору та телеведучому.

Росіянин 1974 року народження прибув в Україну з посвідкою на проживання на території країни.

Проте у пункті пропуску Жуляни прикордонники з’ясували, що чоловік незаконно відвідував тимчасово окупований Крим.

У Держприкордонслужбі зазначили, що іноземець залишав Україну рейсом Київ – Варшава. Після оформлення росіянина на виліт прикордонники заборонили правопорушнику в’їзд в Україну.

Чоловікові заборонили в’їзд на територію української держави згідно з вимогами статті 13 закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Також прикордонники готують лист до Державної міграційної служби України з проханням анулювати правопорушнику посвідку, яка надає йому право на тимчасове проживання в Україні.