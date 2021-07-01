Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Украинский защитник на Донбассе получил осколочное ранение

оос, українські військові

Оперативно-тактическая группировка Схід сообщила о ранении украинского защитника неподалеку от населенного пункта Широкино.

Военный получил осколочное ранение в результате обстрела пророссийских боевиков, сейчас его транспортировали в медицинское учреждение.

Состояние раненого оценивается как средней тяжести.

Сообщается, что 1 июля российские наемники в очередной раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов.

Боевики обстреляли и важные инфраструктурные объекты, под огонь незаконных вооруженных формирований попал частный сектор Авдеевки.

По Авдеевке российские наемники стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия, а именно из 120мм артиллерийских систем и минометов. К счастью, из гражданского населения никто не пострадал.

Украинская сторона сообщила о нарушении режима тишины представителям ОБСЕ. На месте обстрела боевиков находится рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Другие новости о ходе войны на Донбассе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Штаб ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка