Оперативно-тактическая группировка Схід сообщила о ранении украинского защитника неподалеку от населенного пункта Широкино.
Военный получил осколочное ранение в результате обстрела пророссийских боевиков, сейчас его транспортировали в медицинское учреждение.
Состояние раненого оценивается как средней тяжести.
Сообщается, что 1 июля российские наемники в очередной раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов.
Боевики обстреляли и важные инфраструктурные объекты, под огонь незаконных вооруженных формирований попал частный сектор Авдеевки.
По Авдеевке российские наемники стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия, а именно из 120мм артиллерийских систем и минометов. К счастью, из гражданского населения никто не пострадал.
Украинская сторона сообщила о нарушении режима тишины представителям ОБСЕ. На месте обстрела боевиков находится рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.
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