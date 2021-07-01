Оперативно-тактическая группировка Схід сообщила о ранении украинского защитника неподалеку от населенного пункта Широкино.

Военный получил осколочное ранение в результате обстрела пророссийских боевиков, сейчас его транспортировали в медицинское учреждение.

Состояние раненого оценивается как средней тяжести.

Сообщается, что 1 июля российские наемники в очередной раз нарушили перемирие и обстреляли позиции ВСУ из гранатометов.

Боевики обстреляли и важные инфраструктурные объекты, под огонь незаконных вооруженных формирований попал частный сектор Авдеевки.

По Авдеевке российские наемники стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия, а именно из 120мм артиллерийских систем и минометов. К счастью, из гражданского населения никто не пострадал.

Украинская сторона сообщила о нарушении режима тишины представителям ОБСЕ. На месте обстрела боевиков находится рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

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