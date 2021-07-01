Оперативно-тактичне угруповання Схід повідомило про поранення українського захисника неподалік населеного пункту Широкине.

Військовий отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу проросійських бойовиків, наразі його транспортували до медичного закладу.

Стан пораненого оцінюється як середньої тяжкості.

Повідомляється, що 1 липня російські найманці вкотре порушили перемир’я і обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів.

Бойовики обстріляли і важливі інфраструктурні об’єкти, під вогонь незаконних збройних формувань потрапив приватний сектор Авдіївки.

По Авдіївці російські найманці гатили із забороненої мінськими домовленості зброї, а саме 120мм артилерійських систем та мінометів. На щастя, із цивільного населення ніхто не постраждав.

Українська сторона повідомила про порушення режиму тиші представників ОБСЄ. На місці обстрілу працює робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Більше новин про перебіг війни на Донбасі читайте на Фактах ICTV.