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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Вступительная кампания 2021: с 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов

Вступительная кампания 2021: с 1 июля начинается регистрация электронных кабинетов

С 1 июля стартует вступительная кампания 2021. Она будет проходить в обычном режиме, однако при подаче документов в бумажной форме поступающие и их родители должны придерживаться карантинных ограничений.

В этом году абитуриенты могут подать до пяти заявлений в любой вуз на бюджет и до 30 заявлений — на контрактную форму обучения. Для поступления можно подавать сертификаты ВНО 2018, 2019, 2020 и 2021 годов. Абитуриент может их комбинировать по своему выбору.

Вступительная кампания 2021: что должны знать будущие студенты

Как и в прошлом году, в первую очередь абитуриенты должны подать заявление на поступление на выбранную специальность в электронном кабинете. Для этого нужно ввести электронную почту (логин для входа) и пароль.

Также поступающие должны ввести номер, пин-код и год прохождения ВНО, серию и номер свидетельства о среднем образовании и средний балл, указанный в приложении. После этого абитуриент может выбрать желанную специальность и подать заявление на вступление в учреждения высшего образования.

Перечень документов для поступления

В электронный кабинет абитуриента нужно добавить фото отсканированного сертификата ВНО, чтобы вуз мог сформировать конкурс на замещение вакантных бюджетных мест. В бумажной форме нужно подать:

  • четыре цветные фотографии размером 3х4 см;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • идентификационный код:
  • сертификат ВНО;
  • документ о ранее полученной образовательной степени и приложение к нему;
  • военно-учетный документ для военнообязанных или удостоверение о приписке;
  • документы, подтверждающие право абитуриента на участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов, на зачисление по собеседованию или по квотам.

Вступление в магистратуру

С 1 июля поступающие на магистратуру также могут зарегистрировать свой электронный кабинет, а уже с 15 июня до 18:00 23 июля отправить цифровое заявление в выбранный вуз.

До 2 августа вузы должны обнародовать списки людей, которых рекомендовано для обучения за бюджетные средства. Подать документы на бюджет в бумажном формате нужно до 18.00 7 августа. Зачисление на бюджет — до 12 августа.

Вступительная кампания 2021: что должны знать будущие студенты

Перечень документов для поступления должен быть таким же как и для будущих бакалавров, однако на магистратуру вместо сертификата ВНО нужно подать ЕВЭ (Единый вступительный экзамен) и ЕФВЭ (для поступающих на специальность Право).

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Фото: Pexels

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