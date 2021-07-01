Вступна кампанія 2021: що мають знати майбутні студенти

З 1 липня стартує вступна кампанія 2021. Вона відбудеться у звичайному режимі, проте під час подання документів у паперовій формі вступники та їхні батьки мають дотримуватися карантинних обмежень.

Цьогоріч абітурієнти можуть подати до п’яти заяв у будь-який ВНЗ на бюджет та до 30 заяв – на контрактну форму навчання. Для вступу можна подати сертифікати ЗНО 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Абітурієнт може їх комбінувати за власним вибором.

Як і минулого року, першочергово абітурієнти мають подати заяву на вступ на обрану спеціальність в електронному кабінеті. Для цього потрібно ввести електронну пошту (логін для входу) та пароль.

Також вступники мають ввести номер, пін-код та рік проходження ЗНО, серію та номер свідоцтва про повну загальну середню освіту та середній бал додатка. Після цього вступник може обрати омріяну спеціальність та подати заяву на вступ до закладу вищої освіти.

Перелік документів для вступу

В електронний кабінет вступника потрібно додати фото відсканованого сертифіката ЗНО, щоб ВНЗ міг сформувати конкурс на заміщення вакантних бюджетних місць. У паперовій формі потрібно подати:

чотири кольорові фотографії розміром 3х4 см;

копію документа, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код:

сертифікат ЗНО;

документ про раніше здобутий освітній ступінь та додаток до нього;

військово-обліковий документ для військовозобов’язаних або посвідчення про приписку;

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою або за квотами.

Вступ на магістратуру

З 1 липня вступники на магістратуру також можуть зареєструвати свій електронний кабінет, а вже з 15 червня до 18.00 23 липня подати цифрову заяву до обраного ВНЗ.

До 2 серпня вищі навчальні заклади мають оприлюднити списки людей, яких рекомендовано на навчання за бюджетні кошти. Подати документи на бюджет у паперовому форматі потрібно до 18.00 7 серпня. Зарахування на бюджет – до 12 серпня.

Перелік документів для вступу має бути таким самим, як і у майбутніх бакалаврів, проте на магістратуру замість сертифіката ЗНО потрібно подати ЄВІ (Єдиний вступний іспит) та ЄФВВ (для вступників на спеціальність Право).