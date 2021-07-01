Пассажиры, которые 1 июля не смогли вовремя вылететь в Турцию из аэропортов Украины, должны получить компенсацию.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил адвокат, глава адвокатского объединения Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

По его словам, такие возмещения в Украине предусмотрены Воздушным кодексом и Правилами авиаперевозок.

В этих документах четко указано, каким образом авиакомпания должна компенсировать средства. Сумма будет зависеть от расстояния, которое должен был преодолеть человек, и времени задержки рейса.

– Может быть солидарная ответственность авиакомпании и туристического оператора, который заказывал рейсы. Все будет зависеть от заключенных договоров. Если люди покупали билеты самостоятельно, то они будут иметь дело только с авиакомпанией, – объясняет Ростислав Кравец.

Если билеты входили в стоимость какого-то тура, то ответственность за задержку будет нести туристический оператор.

Средства пассажирам должен компенсировать перевозчик, а последний в дальнейшем будет взимать эти суммы с виновных лиц – аэропортов или служб, из-за которых произошла задержка.

Как получить компенсацию за задержку рейса

Нужно зафиксировать факт задержки рейса. Для этого в аэропорту следует получить соответствующую справку. Письменно обратиться к перевозчику с требованием предоставить компенсацию.

Если перевозчик отказывает в компенсации

Обратиться с жалобой в Государственную авиационную службу. Если такое обращение не поможет решить ситуацию, тогда готовить иск в суд.

1 июля произошла задержка пяти рейсов в Анталию в аэропорту Борисполь и не менее 10 рейсов, которые должны были следовать в Турцию из других городов Украины.