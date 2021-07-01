Пасажири, які 1 липня не змогли вчасно вилетіти до Туреччини з аеропортів України, повинні отримати компенсацію.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомив адвокат, голова адвокатського об’єднання Кравець і партнери Ростислав Кравець.

За його словами, такі відшкодування в Україні передбачені Повітряним кодексом та Правилами авіаперевезень.

У цих документах чітко зазначено, яким чином авіакомпанія повинна компенсувати кошти. Сума залежатиме від відстані, яку мала подолати людина, та часу затримки рейсу.

– Може бути солідарна відповідальність авіакомпанії та туристичного оператора, який замовляв рейси. Усе залежатиме від укладених договорів. Якщо люди купували квитки самостійно, то вони матимуть справу лише з авіакомпанією, – пояснює Ростислав Кравець.

Якщо квитки входили у вартість якогось туру, то відповідальність за затримку нестиме туристичний оператор.

Кошти пасажирам має компенсувати перевізник, а останній у подальшому стягуватиме ці суми з винних осіб – аеропортів чи служб, через яких сталась затримка.

Як отримати компенсацію через затримку рейсу

Потрібно зафіксувати факт затримки рейсу. Для цього в аеропорту слід отримати відповідну довідку. Письмово звернутись до перевізника з вимогою надати компенсацію.

Якщо перевізник відмовляє в компенсації

Звернутись із скаргою до Державної авіаційної служби. Якщо таке звернення не допоможе вирішити ситуацію, тоді позиватись до суду.

1 липня сталася затримка п’яти рейсів до Анталії в аеропорту Бориспіль та щонайменше 10 рейсів, які мали прямувати до Туреччини з інших міст України.