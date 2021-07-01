Пасажири, які 1 липня не змогли вчасно вилетіти до Туреччини з аеропортів України, повинні отримати компенсацію.
Про це в коментарі Фактам ICTV повідомив адвокат, голова адвокатського об’єднання Кравець і партнери Ростислав Кравець.
За його словами, такі відшкодування в Україні передбачені Повітряним кодексом та Правилами авіаперевезень.
У цих документах чітко зазначено, яким чином авіакомпанія повинна компенсувати кошти. Сума залежатиме від відстані, яку мала подолати людина, та часу затримки рейсу.
– Може бути солідарна відповідальність авіакомпанії та туристичного оператора, який замовляв рейси. Усе залежатиме від укладених договорів. Якщо люди купували квитки самостійно, то вони матимуть справу лише з авіакомпанією, – пояснює Ростислав Кравець.
Якщо квитки входили у вартість якогось туру, то відповідальність за затримку нестиме туристичний оператор.
Кошти пасажирам має компенсувати перевізник, а останній у подальшому стягуватиме ці суми з винних осіб – аеропортів чи служб, через яких сталась затримка.
Як отримати компенсацію через затримку рейсу
- Потрібно зафіксувати факт затримки рейсу. Для цього в аеропорту слід отримати відповідну довідку.
- Письмово звернутись до перевізника з вимогою надати компенсацію.
Якщо перевізник відмовляє в компенсації
- Звернутись із скаргою до Державної авіаційної служби.
- Якщо таке звернення не допоможе вирішити ситуацію, тоді позиватись до суду.
1 липня сталася затримка п’яти рейсів до Анталії в аеропорту Бориспіль та щонайменше 10 рейсів, які мали прямувати до Туреччини з інших міст України.