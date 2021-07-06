В Киеве прошла акция в поддержку журналиста Владислава Есипенко, арестованного в Крыму

Вечером 6 июля на Майдане Независимости в Киеве прошла акция в поддержку заключенного в оккупированном Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко.
В этот же день “суд” оккупированного Симферополя покинул корреспондента проекта Крым. Реалии Радио Свобода в СИЗО еще на полгода.
На акции Владиславу Есипенко присутствовали десятки неравнодушных журналистов и граждан, пришедших поддержать корреспондента.
Кроме этого, мероприятие посетила жена Владислава, Екатерина Есипенко.
Организаторами акции стали Крымская правозащитная группа, Центр прав человека ZMINA, Национальный союз журналистов Украины, Объединение родственников политзаключенных Кремля и Платформа за освобождение политзаключенных.
Накануне Владислава Есипенко поддержал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Он отметил, что Украина призывает мировое сообщество требовать от России освобождения журналиста.
Дело Владислава Есипенко
О том, что в оккупированном Крыму задержали журналиста Владислава Есипенко, стало известно 10 марта.
По состоянию на июль корреспондент проекта Крым. Реалии находится под стражей: за время заключения его неоднократно пытали.
Владиславу Есипенко предъявили обвинение в незаконном изготовлении огнестрельного оружия (ч. 1.ст. 223-1 УК РФ).
Кроме этого, деятельность журналиста приравняли к “сбору информации” в интересах СБ.