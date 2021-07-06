У Києві пройшла акція на підтримку журналіста Владислава Єсипенка, заарештованого в Криму

Ввечері 6 липня на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція на підтримку ув’язненого в окупованому Криму українського журналіста Владислава Єсипенка.

Цього ж дня “суд” окупованого Сімферополя залишив кореспондента проекту Крим. Реалії Радіо Свобода в СІЗО ще на півроку.

На акції Свободу Владиславу Єсипенку були присутні десятки небайдужих журналістів та громадян, що прийшли підтримати кореспондента.

Окрім цього, захід відвідала дружина Владислава, Катерина Єсипенко.

Організаторами акцїї стали Кримська правозахисна група, Центр прав людини ZMINA, Національна спілка журналістів України, Об‘єднання родичів політв’язнів Кремля та Платформа за звільнення політв‘язнів.

Напередодні Владислава Єсипенка підтримав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україна закликає світову спільноту вимагати від Росії звільнення журналіста.

Справа Владислава Єсипенка

Про те, що в окупованому Криму затримали журналіста Владислава Єсипенка, стало відомо 10 березня.

Станом на липень кореспондент проекту Крим. Реалії перебуває під вартою: за час ув’язнення його неодноразово катували.

Владиславу Єсипенку висунули звинувачення у незаконному виготовленні вогнепальної зброї (ч.1. ст. 223-1 КК РФ).

Окрім цього, діяльність журналіста прирівняли до “збору інформації” в інтересах СБ України.