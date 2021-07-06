За год количество верующих Православной Церкви Украины выросло на 10%

Большинство православных украинцев – 58% – идентифицируют себя как верующих Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года на 10%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) 6 июля 2021 года обнародовал результаты всеукраинского опроса общественного мнения Религиозная самоидентификация населения и отношение к основным Церквей Украины: июнь 2021 года.

Согласно опросу подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными.

Среди православных 58% считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%.

Православная Церковь Украины и ее Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний также имеют самые высокие показатели положительного отношения украинцев среди трех крупнейших Церквей Украины и ее руководителей.

К Православной Церкви Украины положительно относятся 52% украинцев независимо от своей религиозной самоидентификации, нейтрально – 34%, отрицательно – 9%.

При этом, по сравнению с июнем 2020 года число тех, кто относится положительно, выросло с 42% в июне 2020 года до 52% в июне 2021.

Среди предстоятелей трех крупнейших конфессий Украины больше всего респондентов положительно относятся к Блаженнейшего Митрополита Епифания: положительно – 45% украинцев, нейтрально – 38%, отрицательно – 6%.

При этом по сравнению с июнем 2020 года стало больше тех, кто относится положительно, – показатель вырос с 34% в июне 2020 года до 45% в июне 2021.

Кроме того, в рамках опроса выявлено, что большинство респондентов соотносят ПЦУ с такими характеристиками, как: