Ледокол для полярников – Кабмин выделил средства для приобретения

7 июля правительство во время заседания выделило средства на приобретение ледокола для украинских антарктических экспедиций.

Покупка судна состоится после того, как решение Кабмина утвердит Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Благодаря ледоколу ученые из Украины после длительного перерыва смогут вернуться к исследованиям Мирового океана, а также будут создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами.

В дальнейшем у ученых будет возможность работать не только в Антарктиде, но и в Арктике и других регионах океана.

Ледокол должен решить также логистические проблемы на станции Академик Вернадский, поскольку добраться туда можно лишь морским путем и только во время короткого антарктического лета, когда океан вокруг не скован льдом.

Пока же Украина фрахтует иностранные суда, чтобы доставлять годовые и сезонные экспедиции, а также грузы.

По словам директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, в прошлом году, когда только началась пандемия коронавируса, участникам 25-й Украинской антарктической экспедиции было чрезвычайно сложно добираться до станции.

– Пересменка была под угрозой срыва, а дорога длилась более месяца, – заметил он.

По убеждению министра образования и науки Сергея Шкарлета, украинским полярникам очень нужно научно-исследовательское судно.

– Украина входит в 30 стран мира, имеющих круглогодичные станции в Антарктиде. И это не только огромный престиж для нашего государства, но и широкие возможности для украинских ученых работать на мировом уровне и приобщаться к решению глобальных проблем. Изучение и освоение ресурсов Мирового океана является одним из главных трендов развития науки и технологий в современном глобализирующемся мире, – подчеркнул глава ведомства.

О собственном ледоколе полярники 25-й Украинской антарктической экспедиции попросили президента Украины Владимира Зеленского 6 февраля. Тогда глава государства позвонил учеными с помощью видеосвязи, чтобы поздравить с 25-летием антарктической станции Академик Вернадский.

Источник: Кабмин

Фото: Национальный антарктический научный центр, Минобразования