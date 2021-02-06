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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Зеленский поздравил полярников с юбилеем станции Академик Вернадский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских полярников по случаю 25-летия антарктической станции Академик Вернадский.

Володимир Зеленський

Глава государства пообщался с полярниками через видеосвязь.

— Спасибо за то, что вы делаете большое дело. Я хочу вас поздравить с большим юбилеем — 25-летием основания Украинской станции им. Академика Вернадского. Вы делаете большую ежедневную работу для развития науки. И мы со своей стороны хотим и будем поддерживать каждого из вас, — сказал Владимир Зеленский.

В ответ начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Также полярники рассказали о своей работе на станции и вызовы глобального потепления.

— Мы в Антарктиде ежедневно наглядно наблюдаем глобальное потепление. А еще именно здесь, на станции Академик Вернадский, было открыто такое угрожающее явление, как озоновая дыра. И мы здесь первыми в мире определяем, как понемногу происходит восстановление озонового слоя. Мы очень рады, что благодаря этой станции украинцы напрямую привлечены к таких глобальным усилиям человечества по сохранению нашей планеты, — сказал Отруба.

Зеленський поспілкувався із полярниками

Фото: Офис президента

Зеленский и участники экспедиции обсудили необходимость утверждения научной программы и бюджета на ее выполнения.

Также полярники попросили президента о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Зеленский пообещал, что государство сделает все возможное, чтобы украинская антарктическая станция имела свой ледокол.

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25 лет назад Великобритания передала Украине одну из своих исследовательских станций — станцию Фарадей. 6 февраля 1996 года британский флаг на станции заменили на украинский.

Украина переименовала станцию Фарадей в честь академика Владимира Вернадского.

Источник: Офис президента

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