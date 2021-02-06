Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских полярников по случаю 25-летия антарктической станции Академик Вернадский.

Глава государства пообщался с полярниками через видеосвязь.

— Спасибо за то, что вы делаете большое дело. Я хочу вас поздравить с большим юбилеем — 25-летием основания Украинской станции им. Академика Вернадского. Вы делаете большую ежедневную работу для развития науки. И мы со своей стороны хотим и будем поддерживать каждого из вас, — сказал Владимир Зеленский.

В ответ начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Также полярники рассказали о своей работе на станции и вызовы глобального потепления.

— Мы в Антарктиде ежедневно наглядно наблюдаем глобальное потепление. А еще именно здесь, на станции Академик Вернадский, было открыто такое угрожающее явление, как озоновая дыра. И мы здесь первыми в мире определяем, как понемногу происходит восстановление озонового слоя. Мы очень рады, что благодаря этой станции украинцы напрямую привлечены к таких глобальным усилиям человечества по сохранению нашей планеты, — сказал Отруба.

Зеленский и участники экспедиции обсудили необходимость утверждения научной программы и бюджета на ее выполнения.

Также полярники попросили президента о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Зеленский пообещал, что государство сделает все возможное, чтобы украинская антарктическая станция имела свой ледокол.

25 лет назад Великобритания передала Украине одну из своих исследовательских станций — станцию Фарадей. 6 февраля 1996 года британский флаг на станции заменили на украинский.

Украина переименовала станцию Фарадей в честь академика Владимира Вернадского.