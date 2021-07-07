Криголам для полярників – Кабмін виділив кошти для придбання

7 липня уряд під час засідання виділив кошти на придбання криголама для українських антарктичних експедицій.

Купівля судна відбудеться після того, як рішення Кабміну затвердить Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Завдяки криголаму вчені з України після тривалої перерви зможуть повернутись до досліджень Світового океану, а також створюватимуть науково-дослідні й логістичні консорціуми з іншими країнами.

У подальшому у науковців буде можливість працювати не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці та інших регіонах океану.

Криголам має вирішити також логістичні проблеми на станції Академік Вернадський, оскільки дістатися туди можна лише морським шляхом і тільки під час короткого антарктичного літа, коли океан навколо не скутий кригою.

Поки ж Україна фрахтує іноземні судна, щоб доставляти річні й сезонні експедиції, а також вантажі.

За словами директора Національного антарктичного наукового центру Євгена Дикого, торік, коли тільки почалася пандемія коронавірусу, учасникам 25-ї Української антарктичної експедиції було надзвичайно складно діставатись станції.

– Перезмінка була під загрозою зриву, а дорога тривала понад місяць, – зауважив він.

На переконання міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, українським полярникам дуже потрібне науково-дослідне судно.

– Україна входить до 30 країн світу, що мають цілорічні станції в Антарктиді. І це не лише величезний престиж для нашої держави, а й широкі можливості для українських вчених працювати на світовому рівні та долучатися до розв’язання глобальних проблем. Вивчення та освоєння ресурсів Світового океану є одним із головних трендів розвитку науки та технологій у сучасному глобалізованому світі, – наголосив очільник відомства.

Про власний криголам полярники 25-ї Української антарктичної експедиції попросили президента України Володимира Зеленського 6 лютого. Тоді глава держави зателефонував науковцями за допомогою відеозв’язку, щоб привітати з 25-річчям антарктичної станції Академік Вернадський.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Національний антарктичний науковий центр