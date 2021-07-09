Автомагистраль-Юг завершает Большую стройку 80 км пятихатской трассы возле Днепра

Уже в августе подрядчик Автомагистраль-Юг завершит обновление 80-километрового пятихатского направления трассы М-04 на Днепропетровщине.

Сейчас рабочие сосредоточились на укладке верхнего слоя покрытия, упорядочивании обочин, обустройстве съездов и автобусных остановок.

Ремонт магистрали проводится в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает официальная страница программы в Facebook.

До полного завершения работ дорожникам надо еще отремонтировать искусственные сооружения и водопропускные трубы, установить барьерное ограждение и новые дорожные знаки, нанести разметку.

На объекте задействованы 300 рабочих и 150 единиц техники.

— Обновление автотрассы по президентской программе Большая стройка имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры страны, ведь дорога станет частью трассы М-30 Стрый — Изварино, которая соединит восточные и западные области Украины самой длинной дорогой в стране, — отмечается в сообщении.

Ремонт трассы М-04 начался в октябре 2020 года. Тогда было обновлено 13,3 км дороги. В этом году работы стартовали в марте.

Как отметил ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко, в этом году по всей стране будут обновлены или построены 6500 км трасс и 245 искусственных сооружений.